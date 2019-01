Achterruit van wagen vernield door gevallen stuk beton van brokkelviaduct

Onder het viaduct van de E17 in Gentbrugge, waar sinds eind december nieuwe maatregelen gelden nadat een stuk beton door het dak was gevallen van een bus op de stelplaats van De Lijn, is vrijdagochtend bij een inspectie van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een stuk beton naar beneden gekomen op de achterruit van een wagen. Dat meldt Joris Vandenbroucke, fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement, op Twitter en het bericht wordt bevestigd door het Agentschap.

Het viaduct in Gentbrugge kwam in juli al onder verhoogd toezicht nadat betonrot was opgetreden. De brug wordt pas in 2020 gerenoveerd en regelmatig vielen er al brokstukken naar beneden.

AWV liet eerder nog op twee plaatsen netten bevestigen aan de onderzijde van het viaduct. Die zorgen voor extra bescherming in twee risicozones waar in het verleden stukjes beton zijn losgekomen. AWV besliste eind december met de stad Gent en de lokale politie dat alle zones van De Lijn en de park-and-ride onder het viaduct moesten worden vrijgemaakt, nadat een stuk beton door het dak viel van een bus op de stelplaats. Toen kwamen er ook verschillende nieuwe maatregelen voor de wegen onder en langs het viaduct. Vrijdagochtend vond een inspectie van de onderkant van het viaduct plaats, waarbij AWV met een hoogtewerker controleerde of stukken beschadigd beton los zitten.

"De rechterrijstrook van de Brusselsesteenweg richting Melle was afgesloten voor de inspectie, conform de veiligheidsmaatregelen. Maar een stukje beton is toch op de linkerrijstrook terechtgekomen", zegt woordvoerster Sylvie Syryn van het agentschap. "Daar is het op de achterruit van een voorbijrijdende wagen beland. Het incident is het gevolg van de inspectie en het stuk zou anders niet naar beneden zijn gekomen. We bekijken of bij de volgende inspectie de twee rijstroken van de Brusselsesteenweg afgesloten moeten worden." De achterruit van de wagen werd vernield maar niemand raakte gewond. Normaal zullen maandag de beschermende kokers langs de Brusselsesteenweg verdwijnen, waarna ook daar netten geplaatst worden.