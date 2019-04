Achterkleinzoon Mussolini gaat politiek in

De achterkleinzoon van de Italiaanse dictator Benito Mussolini, Caio Giulio Cesare Mussolini, stelt zich kandidaat voor de komende Europese verkiezingen als lid van de extreemrechtse partij Fratelli d'Italia. Dat zegt hij in een interview met de Italiaanse krant Il Messaggero.

"Iedereen wil Mussolini op het stembiljet zien", zei de vijftigjarige voormalige marinier. Vandaag leidt hij een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was naar eigen zeggen nog niet actief in de politiek, maar 'ademt' politiek al heel zijn leven. Het is niet de eerste keer dat iemand met de achternaam Mussolini campagne voert in Italië.

Caio Giulio Cesare, oftewel Caius Julius Cesar, is de achterneef van Alessandra Mussolini. Zij is de kleindochter van de dictator en sinds 2014 actief als Europarlementslid, ze werd in 2013 ook senator in Italië. Caio Giulio Cesare denkt niet dat hij in de politiek zal slagen omwille van zijn familienaam, maar eerder door zijn voornaam, zijn plichtsbesef en zijn internationale expertise.

Hoewel Giulio Cesare geen veel voorkomende naam is in Italië, is het ook niet ongebruikelijk. "In Straatsburg zal ik het nationaal belang verdedigen met al mijn daden en stemmen', vertelde hij nog via zijn extreemrechtse partij Fratelli d'Italia.

Foto: Patrick Imbeau