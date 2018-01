Achtbanen Efteling dicht na stormweer

De storm heeft niet alleen in België lelijk huisgehouden, ook in Nederland was er hier en daar schade. In pretpark Efteling, in het Brabantse Kaatsheuvel, blijven alle buitenachtbanen vandaag zelfs uit voorzorg dicht. Dat meldt het attractiepark op de website.

Onder andere de Python, de houten achtbaan Joris en de Draak en divecoaster Baron 1898 blijven normaal gezien de hele dag gesloten. De waterachtbaan De Vliegende Hollander was al even dicht voor onderhoud.

Omdat het ook in Nederland nog kerstvakantie is, verwachtte Efteling ook vandaag heel wat bezoekers, maar via de website waarschuwt het attractiepark voor de mogelijke consequenties van de harde wind. In de provincie Brabant geldt code geel, met mogelijke windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur.