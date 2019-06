Aardgasraffinaderij in Philadelphia ontploft

In een olieraffinaderij in Philadelphia, aan de oostkust van de VS, is afgelopen nacht een zware brand uitgebroken. Die was erg spectaculair: op een bepaald moment was een gigantische vuurbol te zien. Autosnelwegen in de buurt werden afgesloten.

Het vuur in de raffinaderij PES (Philadelphia Energy Solutions) ontstond rond 4 uur 's deze ochtend, waarna een reeks explosies volgden. Die waren kilometers ver te horen. Maar niemand raakte ernstig gewond. Volgens de directie kon het personeel tijdig worden geëvacueerd. Buurtbewoners werd gevraagd om binnen te blijven. Het vuur is intussen onder controle, bevestigt de woordvoerster van PES.

De ramp in de raffinaderij heeft ook gevolgen op de financiële markten. De prijs van benzine in de VS schoot omhoog, met bijna 4 procent.

Het bedrijf bestaat al 150 jaar en is één van de grootste raffinaderijen aan de oostkust van de VS. Elke dag worden er 335.000 vaten geproduceerd, vooral voor de regio New York. Met het begin van de vakantie, als traditioneel veel Amerikanen er met de auto op uit trekken, zou de benzineprijs verder kunnen oplopen.