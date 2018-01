Aardbeving treft Groningen

In de Nederlandse provincie Groningen heeft zich de krachtigste aardbeving sinds 2012 voorgedaan, zo heeft het Nederlands weerinstituut KNMI gemeld.

De beving deed zich voor omstreeks 15.00 uur en had als epicentrum Zeerijp. De magnitude bedroeg 3,4 waardoor het de zwaarste aardbeving in de provincie is sinds 2012. Toen beleefde Groningen een sterkere aardbeving door de gasboringen in de provincie.

Volgens de regionale omroep RTV Noord had die van 16 augustus 2012 een magnitude 3,6. Het is ook de zesde aardbeving met als epicentrum Zeerijp in iets meer dan een maand tijd. Ook in december was het immers vijf keer raak.

Woowwwww.... voor het eerst een aardbeving gevoeld. Huis bewoog heen en weer, servieskast rammelde.. Locatie: Onderdendam. https://t.co/dkTw3srEGp — Jacobien Mansholt (@JAMansholt) 8 januari 2018

Aan de Rostockweg in Groningen trilde ons kantoor. Schudde op m’n stoel. Bizar #aardbeving #Groningen — Esther (@Raveramazone) January 8, 2018