Aardbeving Taiwan: zeker 2 doden

Bij de aardbeving in Taiwan zijn minstens twee doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Dat melden de autoriteiten.

Eerder was al bevestigd dat de beving in de kuststad Hualien enkele gebouwen had beschadigd en dat een hotel was ingestort. Volgens televisiezender ETTV zaten minstens 29 mensen in het gebouw vast.

De beving deed zich kort voor middernacht plaatselijke tijd voor. Het epicentrum lag 20 kilometer ten noordoosten van Hualien, op een diepte van minder dan tien kilometer.

De voorbije dagen beefde de aarde al verschillende keren in de regio. Taiwan, een eiland gelegen op het raakpunt van twee tektonische platen, is structureel goed uitgerust om het effect van bevingen op te vangen.