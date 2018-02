Aardbeving Taiwan: tientallen vermisten

In Taiwan zijn nog tientallen mensen vermist na de aardbeving van gisterenavond. Zeker zeven mensen kwamen om en meer dan tweehonderd mensen raakten gewond.

De aardbeving vond plaats vlak voor middernacht en had een kracht van 6.4. In de kuststad Hualien is daardoor een hotel ingestort. Heel wat mensen zaten urenlang vast in het hotel, maar zij zijn intussen allemaal gered.

Er zijn zeker zeven doden en 60 vermisten. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden. Volgens lokale media kwam een van de medewerkers van het hotel om het leven.

Hellend hotel

De regering is intussen een onderzoek gestart om te achterhalen waarom het hotel naar voren is beginnen hellen tijdens de beving. Dat zorgt voor een erg gevaarlijke situatie. Volgens sommige experts heeft dat te maken met de ‘speciale’ grond in de stad.

De voorbije dagen beefde de aarde al verschillende keren in de regio. Taiwan, een eiland gelegen op het raakpunt van twee tektonische platen, is structureel goed uitgerust om het effect van bevingen op te vangen.