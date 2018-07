Aardbeving Indonesië: al zeker 10 doden

Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Lombok vannacht zijn zeker tien doden gevallen. Dat blijkt uit de meest recente balans van de lokale autoriteiten.

"Bij de aardbeving kwamen zeker tien personen om. Er vielen een veertigtal gewonden en tientallen huizen raakten beschadigd", zei Sutopo Purwo Nugroho, de woordvoerder van het Indonesische agentschap voor rampenbeheer. "We vermoeden dat de cijfers nog gaan stijgen, want we konden nog niet alle gegevens verzamelen."

Het epicentrum bevond zich, volgens het Geofysisch Instituut van de VS (USGS), in de buurt van het dorp Lelongken in het noorden van het eiland. De beving onstond op ongeveer 7,5 kilometer diepte.

Van tsunamigevaar is geen sprake. Lombok ligt ten oosten van het toeristische eiland Bali.