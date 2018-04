"Aanval op Syrië was louter symbolisch"

"De aanvallen van het Westen in Syrië zijn wellicht louter symbolisch." Dat zegt professor Internationale Politiek David Criekemans (UA) aan VTM NIEUWS. "Het regime van Assad is op voorhand verwittigd en was dus op de hoogte van de aanvallen."

Met de aanvallen bevestigen de drie landen opnieuw een lijn die Obama in het verleden al trok. "De rode lijn met betrekking tot het inzetten van chemische wapens is hersteld", legt Criekemans uit. "De doelwitten maken dat duidelijk: een onderzoekscentrum, een opslagplaats voor chemische wapens en een commandopost die daaraan gelinkt is."

Het was dan ook duidelijk dat de bombardementen enkel materiële schade wilden berokkenen. "We weten niet of er slachtoffers zijn gevallen. Als dat wel gebeurd is, kan dat gebruikt worden tegen het Westen", gaat Criekemans verder.

Reactie Rusland?

Ook al was dit was verwacht, reageren Syrië en haar bondgenoot Rusland furies. "De bombardementen gebeuren op de dag dat er inspecteurs van de Internationale Organisatie voor de Inperking van Chemische Wapens moesten toekomen in Douma", vertelt Criekemans nog. "Volgens Rusland heeft het Westen op die internationale instelling opzijgezet."

"En daarom verzekert het land dat er consequenties zullen volgen, maar die zullen waarschijnlijk niet militair zijn. Rusland zal misschien steeds nauwer gaan samenwerken met China, om toch nog een antwoord te bieden."

Koude Oorlog

Is er dan een nieuwe Koude Oorlog op komst? "De term Koude Oorlog is een term uit het verleden, die we nu proberen herboetseren. Het is wel duidelijk dat dit de meest diepgaande spanningen zijn sinds het einde van Koude Oorlog. Dit is maar een druppel in heel dat conflict."

500.000 doden

Criekemans vermoedt dat het Westen nu geen verdere stappen zal ondernemen. "Tenzij het regime van Assad nog chemische wapens zal inzetten, dan kan het Westen niet anders als daarop reageren. We vergeten wel dat er al 400.000 tot 500.000 doden zijn gevallen, waar het Westen niet meteen op gereageerd heeft, we moeten alles dus wel in proportie zien", sluit Criekemans af.