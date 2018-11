Aantal vermisten van bosbranden in Californië verdriedubbeld

Het aantal vermisten van de grote bosbranden in Californië is donderdagavond (plaatselijke tijd) sterk opgelopen, van 200 tot 631. Ook werden er 7 nieuwe lichamen geborgen, wat de voorlopige dodentol op 63 brengt. Dat zegt de sheriff van Butte County, Kory Honea, aan tv-zender CNN.

Het gaat om de dodelijkste bosbrand uit de geschiedenis van Californië. Van de gemeente Paradise blijven er slechts ruïnes over. Honderden hulpverleners in witte beschermende kledij zoeken met speurhonden in het puin naar mogelijke lichamen. Ook in het zuiden van Californië, bij badplaats Malibu, woedde er een brand. Daarbij kwamen twee personen om. De totale balans van de bosbranden in Californië ligt zo op 65 dodelijke slachtoffers.

