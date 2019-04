Aantal slachtoffers van ongeval met bus in Madeira stijgt tot 29

Na het zware busongeluk op het Portugese eiland Madeira is het aantal dodelijke slachtoffers gestegen tot 29. Een van de slachtoffers overleed nog aan zijn verwondingen, bericht de Portugese openbare omroep RTP woensdagavond, op basis van de burgemeester van de gemeente Santa Cruz, Filipe Sousa. De slachtoffers zijn volgens de Portugese president allen Duitsers.

Wat het ongeval heeft veroorzaakt is momenteel nog onduidelijk, al stellen lokale media dat een mechanisch probleem, zoals een defecte rem of geblokkeerd gaspedaal, mogelijk aan de basis ligt. De buschauffeur moet de controle over het stuur zijn verloren in een bocht, waardoor die van een helling in een woonwijk viel. Op beelden was te zien hoe de zwaar beschadigde bus op zijn zij ligt, deels op een huis.

Nationale rouw

Na het zware busongeval heeft de regionale regering drie dagen van rouw afgekondigd op het Portugese eiland. De periode gaat in op donderdag en duurt tot zaterdag, aldus de autoriteiten van de autonome regio. Gedurende die drie dagen zullen ook de vlaggen van alle officiële gebouwen op Madeira halfstok hangen.