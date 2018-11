Aantal slachtoffers bosbranden Californië stijgt tot vijftig

Het aantal slachtoffers van de bosbranden in Californië is gestegen tot vijftig. In Noord-Californië werden in de gemeente Paradise weer zes lichamen geborgen. Het aantal dodelijke slachtoffers enkel in die regio liep zo op tot 48, zei de sheriff van Butte County, Kory Honea, dinsdagavond (lokale tijd).

Enkele dagen geleden werden in het zuiden van de staat, bij badplaats Malibu, al twee lichamen ontdekt. Tientallen inwoners zijn nog vermist. De bosbranden in Californië zijn de dodelijkste in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. President Trump heeft Californië uitgeroepen tot rampgebied. 8.000 brandweermannen werken dag en nacht om het vuur onder controle te krijgen. De hulpdiensten schatten dat het nog zeker drie weken kan duren voor het vuur overal helemaal geblust is.

