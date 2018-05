Aanslagen Parijs: 2 verdachten opgepakt

In het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs hebben Belgische speurders deze week twee nieuwe verdachten opgepakt. Dat melden de kranten van Mediahuis en Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Eén van de twee, Ayoub Bazarouj, was eerder al opgepakt in hetzelfde dossier, maar door de kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten. Hij werd woensdag opnieuw onder aanhoudingsbevel geplaatst. De tweede verdachte, Soufiane Al Aroub (26), werd in verdenking gesteld maar vrijgelaten onder voorwaarden.