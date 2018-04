Aanslag Toronto uit vrouwenhaat?

De bestuurder van de bestelwagen die tien voetgangers doodde en veertien andere verwondde tijdens een dolle rit door Toronto heeft dat mogelijk gedaan uit vrouwenhaat. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek.

"Het is juist om te zeggen dat de slachtoffers vooral vrouwen zijn", zei onderzoeker Graham Gibson op een persconferentie. Hun leeftijd varieert van midden in de twintig tot tachtig jaar. Een paar minuten voor hij begon aan zijn slachtpartij schreef hoofdverdachte Alek Minassian op Facebook "een mysterieuze boodschap", bevestigde Gibson.

Incel

Facebook wiste zijn account van zodra zijn identiteit bekendraakte. Het sociaal netwerk zei aan nieuwsagentschap AFP dat het "nauw samenwerkt met de autoriteiten". Maar verschillende Canadese media slaagden er nog in een screenshot te nemen van een boodschap waarin Minassian zei dat "de rebellie van 'incel' begonnen is". Daarbij is 'incel' een afkorting in het Engels van de 'onvrijwillige celibatairen'.

Zij tonen een zekere minachting tegenover vrouwen, ingegeven door de overtuiging dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor hun falen om een seksuele relatie aan te knopen.

Tienvoudige moord

De politie van Toronto waarschuwde wel voor voorbarige conclusies."We hebben nog geen bewijs dat effectief aantoont dat hij enkel vrouwen viseerde", zei Gibson. Minassian werd gisteren beschuldigd van tienvoudige moord.

