Aanslag marathon Berlijn verijdeld

De politie in Berlijn heeft vier mannen opgepakt die van plan zouden geweest zijn om een aanslag te plegen op de halve marathon in Berlijn, die vandaag plaatsvindt. Dat schrijft de krant Die Welt. De mannen zouden van plan geweest zijn om in naam van IS deelnemers en toeschouwers met messen aan te vallen.

De mannen werden al een tijdlang gevolgd door de veiligheidsdiensten. Er was volgens Die Welt geen echt gevaar dat de aanslag effectief zou plaatsvinden.

Anis Amri

Nog volgens de krant hebben de mannen nauwe banden met Anis Amri, de terrorist die in 2016 een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn.

Een politiewoordvoerder wil enkel bevestigen dat er arrestaties zijn verricht in verband met de halve marathon. De zaak is in handen van het Openbaar Ministerie, dat later hierover een perscommuniqué zal verspreiden.