Aanslag Brits parlement: dader aangehouden voor poging tot moord

De 29-jarige verdachte van de aanslag voor het Britse parlement is aangehouden. Hij wordt "poging tot moord van leden van het publiek" en poging tot moord van politieagenten ten laste gelegd, zo meldde de Londense politie.

Een auto reed dinsdagochtend in op de veiligheidsbarrières aan het Britse parlement en verwondde daarbij drie mensen. De vermoedelijke dader, Salih Khater, is een Brit van Soedanese afkomst die in Birmingham woont. Maandag moet hij voor de rechtbank van Westminster verschijnen.

