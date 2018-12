Aanname ‘slavenwet’ lokt protesten uit in Hongarije

Enkele duizenden Hongaren hebben gisterenavond in Boedapest geprotesteerd, nadat het parlement de omstreden ‘slavenwet’ van premier Viktor Orbán had aangenomen. Volgens de wet mogen werkgevers vanaf volgend jaar hun werknemers vierhonderd uur per jaar laten overwerken. Die overuren hoeven ze bovendien pas na drie jaar uit te betalen.

De demonstranten, die zich verzamelden bij het zwaarbewaakte parlementsgebouw, riepen “verraders” en “Orban, loop naar de hel”. Sommige betogers gooiden met voorwerpen naar de politie, die daarop met pepperspray spoot.

Op zaterdag gingen eveneens duizenden mensen in Boedapest de straat op uit protest tegen de slavenwet en maandag en dinsdag blokkeerden de vakbonden wegen in het hele land. Na de kerst willen de bonden staken.

Het parlement, waarin Orbáns Fidesz-partij de grootste partij is, stemde gisteren ook in met regeringsplannen om een nieuw administratief hooggerechtshof op te zetten, dat onder direct toezicht staat van de minister van Justitie.