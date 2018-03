Aanhoudingsbevel voor Puigdemont

Spanje vaardigt Europese en internationale aanhoudingsbevelen tegen separatisten uit. Een Spaanse rechter heeft beslist Europese en internationale aanhoudingsbevelen uit te vaardigen tegen zes Catalaanse separatistische leiders, onder wie gewezen president Carles Puigdemont. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen.

De rechter van het Hooggerechtshof heractiveerde de aanhoudingsbevelen tegen Puigdemont en vier van zijn gewezen ministers, die in België verblijven. Ook is een internationaal aanhoudingsbevel gevraagd tegen Marta Rovira, die weigerde voor de rechtbank te verschijnen en volgens Spaanse media in Zwitserland verblijft.