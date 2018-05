Aangepast reisadvies voor Indonesië

Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangepast voor Indonesië. Dat gebeurde na de aanslagen van gisteren en vandaag. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken roept reizigers op om waakzaam te zijn, maar benadrukt dat toeristen niet geviseerd worden.

De aanslagen van gisteren en vandaag waren gericht tegen kerken en een politiekantoor in Indonesië. "Op dit moment worden buitenlanders niet specifiek geviseerd, maar Belgische toeristen en andere reizigers in Indonesië moeten voortdurend waakzaam blijven", luidt het in de recentste update van het reisadvies.

De aanslagen vonden plaats in Surabaya, de tweede stad van Indonesië, en werden telkens gepleegd door de leden van één familie. Bij de aanslagen van gisteren vielen zeker dertien doden.

Opgepast voor vulkanen

Naast de terreurdreiging, die in landen in Zuidoost-Azië algemeen als verhoogd wordt ingeschat, waarschuwt Buitenlandse Zaken nog voor de vulkanen Agung en Merapi op Indonesië. De sterk verhoogde vulkanische activiteit "kan evolueren tot een volledige uitbarsting met eventueel lavastromen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het nationale en internationale luchtverkeer", luidt het.

Bekijk ook: