95 doden bij enorme ontploffing in Kaboel

Een aanslag in Kaboel heeft aan zeker 95 mensen het leven gekost en nog eens 158 anderen verwond, zo heeft de woordvoerder van het Gezondheidsministerie meegedeeld. De taliban heeft de aanslag opgeëist.

Volgens de autoriteiten was de kamikaze met een "bomziekenwagen" een zwaar bewaakte straat ingereden waar ook veel ambassades zijn gelegen. Aan een controlepunt zou hij gezegd hebben dat hij een patiënt naar een nabijgelegen ziekenhuis bracht. Bij een tweede controlepunt, aan het oude gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd hij herkend en liet hij dan zijn explosieve lading afgaan.

In de buurt ligt ook het politiehoofdkwartier van de Kaboel en ook de Europese Unie heeft er bureaus. De aanslag zou gericht zijn tegen de kantoren van het overheidsorgaan dat de onderhandelingen doet met de taliban.

De aanslag komt er slechts een week na de belegering van het Intercontinental Hotel in Kaboel door de taliban, waarbij 22 mensen omkwamen en de aanval op de kantoren van de hulporganisatie Save the Children enkele dagen geleden in Jalalabad.