9 doden en 16 gewonden nadat bestelwagen inrijdt op voetgangers

Een bestelwagen is in de Canadese stad Toronto ingereden op voetgangers. Daarbij zijn negen doden en zestien gewonden gevallen, bevestigt de politie. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar werd kort nadien opgepakt. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er Belgen onder de slachtoffers zijn.

Het is nog onduidelijk of het om een aanslag of een ongeval gaat. De chauffeur vluchtte weg maar kon niet veel later worden opgepakt. Voor zijn arrestatie zou hij een wapen in de richting van de agenten hebben gehouden, achteraf bleek het om een gsm te gaan. Er vielen geen schoten bij de arrestatie.

In het Sunnybrook ziekenhuis in Toronto werden acht gewonden van dit incident binnengebracht, vijf onder hen zijn in kritieke toestand. De spoedopname van het ziekenhuis ging in lockdown 'uit voorzorg'.

Terreurniveau blijft hetzelfde Ralph Goodale, Canadees minister van Openbare Veiligheid, laat weten dat er geen reden is om het terreurniveau in Canada te verhogen. "We houden alles nauwgezet in de gaten en als er ergens, in het hele land, een aanleiding zou zijn om het terreurniveau te verhogen, dan zullen we dat onmiddellijk doen", zegt hij. "Ik kan nog geen cijfers geven over aantallen slachtoffers of de ernst van de verwondingen, dat zou pure speculatie zijn. De politie van Toronto zal daarover communiceren zodra ze kan, want ze begrijpt dat het belangrijk is om hierover snel en correct te communiceren."

Buurt afgesloten Het incident deed zich voor in de buurt van Yonge Street en Finch Avenue. De metrostations in de buurt werden afgesloten. Het aanrijdende voertuig is een witte bestelwagen. Getuigen melden aan de Canadese nieuwssite CTV News wel dat de bestuurder aan een grote snelheid op het voetpad reed en iedereen aanreed die op zijn weg tegenkwam..

Premier Justin Trudeau heeft inmiddels zijn steun voor de slachtoffers uitgesproken. "Onze gedachten gaan uit naar de mensen die ongewild betrokken zijn bij dit incident", verklaarde hij voor het Lagerhuis. "We zullen de Canadese bevolking in de komende uren op de hoogte houden over wat er is gebeurd", voegde hij eraan toe.

G7 Het incident vond plaats op het ogenblik dat Toronto gaststad is voor een vergadering van de ministers van Openbare Veiligheid van de G7, nadat er eerder dit weekend ook al de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven grootste industrielanden (VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Canada) had plaatsgevonden.

#BREAKING video: Moment the driver of the van was arrested pic.twitter.com/Md8Jiolhoi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 23, 2018