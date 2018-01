800 vluchtelingen gered uit zee, 2 doden

Ongeveer achthonderd bootvluchtelingen zijn gisteren gered in de Middellandse Zee toen ze de oversteek waagden van Libië naar Italië. Twee overleefden de oversteek niet. Dat zegt de Italiaanse kustwacht, die de operaties coördineerde, in een persbericht.

Zeven kinderen met water in hun longen moesten overgebracht worden naar een ziekenhuis in de Tunesische stad Sfax.

De Middellandse Zee is de gevaarlijkste migratieroute ter wereld. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) stierven er 3.116 personen het voorbije jaar, of raakten ze vermist. De voorlopige balans in 2018 bedraagt 206 doden.

Foto: archief