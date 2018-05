8 IS'ers krijgen doodstraf in Iran

Het Iraanse gerecht heeft acht vermoedelijke leden van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat tot de dood veroordeeld. Ze worden schuldig geacht aan betrokkenheid bij twee dodelijke aanslagen in juni 2017 in Teheran, zo bericht het agentschap Mizan. Het waren de eerste aanslagen die opgeëist werden door het soennitische IS in Iran.

Op 7 juni 2017 kwamen zeventien mensen om het leven bij aanslagen tegen het parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini in Teheran. Vijf aanvallers werden ter plekke gedood, en in de daaropvolgende weken werden nog verscheidene mensen opgepakt die verdacht waren van betrokkenheid bij de aanslagen. Volgens Mizan zijn er in totaal 26 beschuldigden in het dossier.