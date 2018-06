8 gewonden nadat taxi inrijdt op mensen in Moskou

Acht personen zijn gisteren gewond geraakt in Moskou nadat een taxichauffeur de controle over het stuur had verloren en voetgangers aanreed in het centrum van Moskou. Dat zeggen de hulpdiensten aan het Russische nieuwsagentschap TASS.

Online gepubliceerde videobeelden tonen een gele taxi die wegrijdt vanachter twee auto's, op het voetpad terechtkomt en daar voetgangers aanrijdt. Nadat hij enkele meters verderop tot stilstand komt, proberen omstanders de chauffeur uit de auto te trekken. Maar de man kan ontsnappen en rent weg. De politie pakte de chauffeur later op.

(Lees verder onder de video, opgelet: schokkende beelden)

Het nieuwsagentschap Interfax berichtte dat de man niet onder invloed van alcohol was. Andere media speculeerden dat hij in slaap moet gevallen zijn achter het stuur en daarbij het gaspedaal indrukte. Burgemeester Sergei Sobyanin schreef op Twitter dat de chauffeur uit Kirgizistan komt en de controle verloor over het stuur.

Geen van de slachtoffers verkeerde in kritieke toestand. De Mexicaanse ambassade schreef op Twitter dat twee Mexicaanse vrouwen lichtgewond raakten. Moskou ontvangt op dit moment veel bezoekers, nu Rusland gastheer is van de wereldbeker voetbal.