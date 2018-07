8 gewonden na mesaanval Duitsland

Bij een mesaanval op een lijnbus in de Duitse stad Lübeck zijn acht gewonden gevallen. Volgens de huidige vaststellingen hebben drie passagiers middelzware verwondingen en vijf anderen lichte verwondingen opgelopen. De omgeving aan een bushalte in de wijk Kücknitz werd afgesloten.

Volgens een ooggetuige was de volle bus onderweg naar Travemünde, toen plotseling een passagier een rugzak liet vallen. De man trok een mes en haalde wild uit naar andere passagiers. De alerte chauffeur stopte de bus onmiddellijk en opende de deuren zodat de passagiers konden vluchten.

Intussen hadden andere passagiers de dader overmeesterd, die door de politie werd gearresteerd. Dat zei de woordvoerster van het parket van Lübeck, Ulla Hingst,. De mijnopruimingsdienst is ter plaatse om de verdachte rugzak in de bus te onderzoeken. "Voorlopig is niets uit te sluiten, ook een terroristisch motief niet", zei Hingst.

De dader is een jongeman, wiens identiteit nog niet bekend is.