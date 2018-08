76 zieken na innemen ‘zombiedrug’

In New Haven, in de Amerikaanse stad Connecticut, zijn zeker 76 mensen ziek geworden nadat ze een synthetische drug hadden gebruikt. Het gaat om K2, ook wel ‘spice’ genoemd. Dat is een mengsel van kruiden en chemicaliën. Een vermoedelijke dealer is gearresteerd.

“We hebben verschillende noodoproepen gekregen voor mensen met symptomen van een overdosis”, zegt John Alston Jr. van de brandweer in New Haven. “Maar ook voor mensen die bewusteloos op de grond lagen, of overgeven of misselijk zijn.” De persconferentie is nog niet voorbij, of het volgende slachtoffer wordt al gemeld.

Spice

K2, of ‘spice’, is een synthetische variant van cannabis en wordt ook wel eens de zombiedrug genoemd. Het is een combinatie van kruiden of zelfs snoeiafval, en chemicaliën. Als gebruiker weet je nooit echt wat de samenstelling is.

Dodelijk

In ons land komt het gelukkig relatief weinig voor, maar in de Verenigde Staten is het al langer een groot probleem. Een overdosis kan zelfs dodelijk zijn. Een man van 37 is intussen opgepakt. Sindsdien zijn er geen nieuwe patiënten met een overdosis meer gemeld.