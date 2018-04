"71 van 103 raketten onderschept"

Het Syrisch luchtafweersysteem heeft 71 van de 103 afgevuurde raketten onderschept. Dat zegt het Russische leger. "Dat getuigt van de grote efficiëntie van de systemen en de geweldige opleiding van Syrische militairen".

"Een aanzienlijk deel van de kruisraketten en lucht-grondraketten is neergeschoten terwijl ze doelwitten naderden", zegt de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Syrië gebruikte daarbij luchtafweer die nog in de Sovjetunie is ontwikkeld en meer dan dertig jaar oud is. Het gaat om de systemen S-125, S-200, Boek en Kvadrat, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Geen burgerslachtoffers

In het bijzonder zijn twaalf raketten neergehaald die de militaire luchthaven Dumayr ten oosten van Damascus als doelwit hadden. De zones die door de Russische luchtverdediging rond zijn bases Tartes en Hmeimim worden gedekt zijn niet geraakt, luidt het in Moskou.

De aanvallen hebben "geen enkel civiel of militair slachtoffer" gemaakt. Volgens het staatspersbureaus TASS zijn de raketten afgevuurd van twee Amerikaanse schepen in de Rode Zee, een tactische luchtmachtgroep in de Middellandse Zee en Amerikaanse B-1B bommenwerpers die waren opgestegen vanop een militaire basis in al-Tanf, nabij de grens van Syrië met Iran.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat zijn luchtafweerinstallaties in Syrië niet in actie zijn gekomen.