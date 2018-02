71 doden bij vliegtuigcrash Moskou

In Rusland is een passagiersvliegtuig met 71 inzittenden neergestort in de buurt van Moskou. Het toestel crashte kort na het opstijgen in de Russische hoofdstad. Het lijkt erop dat er geen overlevenden zijn.

Het vliegtuig crashte vandaag kort na het opstijgen vanop de luchthaven Domodedovo. Het vliegtuig was op weg naar de stad Orsk, nabij de grens met Kazachstan. Het gaat om een vliegtuig van de Russische maatschappij Saratov Airlines. Op Flightradar24.com is te zien dat het vliegtuig vijf minuten in de lucht heeft gehangen voor het van de radar verdween.

Aan boord waren 65 passagiers en zes bemanningsleden. Het lijkt erop dat er geen overlevenden zijn, meldt het Russische ministerie van Noodsituaties. Alle inzittenden zijn dan ook doodverklaard. De hulpverleners vonden intussen ook al lichamen op de grond nabij de stad Stepanovskoje.

De brokstukken liggen verspreid over een afstand van meer dan een kilometer. Meer dan 150 hulpverleners zijn ter plaatse en proberen de plaats van de ramp bereikbaar te maken met behulp van tractoren. Op de plek is het momenteel wel al donker en het sneeuwt, wat de reddingswerken bemoeilijkt.

Gerechtelijk onderzoek

De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar de Russische overheid heeft een gerechtelijk onderzoek geopend om de ware toedracht van de vliegtuigcrash te achterhalen. Daarbij houden de onderzoekers voorlopig nog alle pistes open: een fout van de piloot, slechte weersomstandigheden of een technisch probleem. Volgens Russia Today werd de zwarte doos ook al teruggevonden.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn medeleven betuigd tegenover de families van de slachtoffers en heeft opgeroepen tot een grondig onderzoek naar de oorzaak van de crash.

Niet de eerste keer

Vliegtuigrampen zijn geen zeldzaamheid in Rusland - sinds 2010 gebeurden vier zware ongevallen met passagiersvluchten. Die ongelukken eisten meer dan 240 mensenlevens. De recentste crash dateert van maart 2016, toen een Boeing 737 uit Dubai, van FlyDubai, bij een storm op de luchthaven van Rostov-aan-de-Don. Alle 62 mensen aan boord kwamen om.