7 schoolkinderen vermoord in China

Zeven schoolkinderen zijn vandaag om het leven gekomen nadat een man hen met een mes aanviel in het noordwesten van China. Dat hebben de lokale autoriteiten laten weten. Twaalf andere leerlingen raakten gewond.

De feiten speelden zich af in het district Mizhi, in de provincie Shaanxi. De leerlingen, allen tussen 12 en 15 jaar oud, keerden na schooltijd terug naar huis en werden toen aangevallen. De man met het mes was vroeger zelf een leerling van de school. De politie kon hem intussen oppakken.

Vaker mesaanvallen

Mesaanvallen komen in China wel vaker voor. In februari doodde een man met een mes een vrouw in een winkelcentrum in Peking. Er vielen toen ook 123 gewonden.

Vorig jaar lieten twee mensen het leven bij een mesaanval in een supermarkt in Shenzen, in het zuiden van het land. Negen mensen raakten gewond. In januari 2017 was een kleuterschool in de autonome regio Guangxi Zhuang het doelwit van een man gewapend met een keukenmes. Daar raakten toen elf kinderen gewond.

Foto: archief