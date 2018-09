7 gewonden na steekpartij in Parijs

Zeven personen zijn gisterenavond in de Franse hoofdstad Parijs gewond geraakt nadat ze aangevallen zijn door een man die gewapend was met een mes en een ijzeren staaf. Vier mensen zijn zwaargewond. De verdachte is opgepakt. Dat zeggen verschillende bronnen.

"We kunnen op dit moment niet zeggen dat het om terroristische feiten gaat", zegt een bron dichtbij het onderzoek. Volgens de bron is de verdachte "op het eerste gezicht van Afghaanse nationaliteit". De anticriminaliteitsbrigade (BAC) pakte de man op, zegt een politiebron.

Aanval met een mes

De feiten deden zich voor iets voor 23 uur in het 19de arrondissement, in het noorden van Parijs, aan het Kanaal van de Ourcq, op wandelafstand van het Noordstation. De bron dichtbij het onderzoek zegt dat de man verschillende onbekenden op straat aanviel met een mes. Zeven personen raakten daarbij gewond, waarvan vier er ernstig aan toe zijn, onder wie twee Engelse toeristen, zegt de politiebron. Een getuige verkeert in shock, zeggen getuigen.

"Ijzeren staaf"

In de wijk zijn twee MK2-cinema's gelegen, aan beide oevers van het Kanaal van de Ourcq. Een veiligheidsagent van een van de cinema's, die zag hoe het incident afliep, zei dat de man eerst verschillende personen had aangevallen. Twee andere mannen zaten hem vervolgens achterna. "Hij had een ijzeren staaf vast en gooide die naar zijn achtervolgers. Daarna haalde hij een mes boven", zei hij aan een journalist van het Franse persagentschap AFP.

Het onderzoek naar poging tot doodslag is in handen van het tweede district van de gerechtelijke politie.