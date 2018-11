6 opgepakt die aanval op Macron planden

In Frankrijk zijn dinsdag zes personen opgepakt die banden zouden hebben met extreemrechts en mogelijk een aanval planden op president Emmanuel Macron. Dat melden Franse media onder aanhaling van niet nader genoemde bronnen dichtbij het onderzoek.

In het kader van het onderzoek naar de bedreiging aan het adres van Macron werd dinsdagmorgen door agenten van het directoraat-generaal van Binnenlandse Veiligheid (DGSI) een operatie uitgevoerd, die resulteerde in de arrestatie van zes personen in de departementen Isère, Ille-et-Vilaine en Moselle. Het gaat om mensen die gekend zijn in in extreemrechtse milieu. Volgens BFMTV ging het in dit stadium nog om vage en onduidelijk omschreven plannen. Het is nu aan de speurders om de precieze aard van de dreiging en de werkelijke omvang te achterhalen