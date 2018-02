"6 miljard mensen leven in corrupt land"

Meer dan twee derde van alle landen op aarde scoort minder dan 50 punten op 100 op de corruptie-index van de ngo Transparency International. "Dat betekent dat meer dan zes miljard mensen leven in een land dat corrupt is", aldus de ngo bij de publicatie van haar jaarlijkse lijst. België staat met een score van 75 op de 16de plaats.

De gemiddelde score van de Corruption Perceptions Index (CDI) bedraagt slechts 43. Transparency International is van mening dat de meerderheid van de regeringen de corruptie te traag aanpakt. De ngo gaat elk jaar na hoe het met de corruptie in de openbare sector is gesteld. Op basis van de inschatting van experten wordt daarbij aan 180 landen een score tussen 0 (extreem corrupt) en 100 (corruptievrij toegekend).

Volgens de lijst is Nieuw-Zeeland het minst corrupte land (89 punten). Dan volgen Denemarken (88), Finland, Noorwegen en Zwitserland (elk 85). Helemaal onderaan de lijst staan Afghanistan, Syrië, Zuid-Soedan en Somalië, deze laatste met amper 9 punten.