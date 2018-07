6-jarig jongetje sterft in Zwitserland door rotsblok op hoofd

In het Zwitserse Graubünden is een zesjarig Belgisch jongetje gisteren overleden terwijl hij met zijn familie een wandeling maakte op de Morteratschgletsjer. Een rotsblok brak af en belandde op het hoofd van het kind.

Het kind was samen met zijn familie op vakantie in Pontresina en maakte gisteren kort na de middag een wandeling op de Morteratschgletsjer in de omgeving van de stuwdam, toen een rotsblok naar beneden donderde en de zesjarige raakte op het hoofd, waardoor die meteen buiten bewustzijn was. Familieleden en andere aanwezigen bekommerden zich onmiddellijk om het jongetje en waarschuwden de hulpdiensten.

Ter plekke overleden

Het kind was er echter zo erg aan toe dat hij ter plekke bezweek aan zijn verwondingen. De reanimatiepogingen konden niet meer baten, deelt de politie van Graubünden mee.

Het parket en de kantonale politie van Graubünden onderzoeken de precieze omstandigheden van dit ongeval. Het lichaam van het kind, van wie de identiteit nog niet werd vrijgegeven, wordt nog deze week naar ons land overgebracht. De familie wordt ter plaatse bijgestaan door slachtofferhulp.