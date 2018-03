Minstens zes mensen zijn om het leven gekomen bij de explosie in een chemiefabriek in Tsjechië. Er vielen ook verschillende gewonden. Dat meldt de brandweer.

De explosie vond plaats in een fabriek in Kralupy-nad-Vltavou, een stad op 30 kilometer van Praag. De oorzaak van de explosie is nog niet vastgesteld