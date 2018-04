54 gewonden bij treinongeval Salzburg

Bij het treinongeval in het station van de Oostenrijkse stad Salzburg zijn deze ochtend 54 mensen gewond geraakt. Niemand raakte ernstig gewond, deelde de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij (OeBB) mee.

Het ongeval gebeurde even voor 5 uur, toen een nachttrein die vanuit Venetië kwam, werd samengekoppeld met een trein vanuit Zürich. De locomotief van de trein uit Venetië reed er om een nog onbekende reden in op de stilstaande wagons van de trein vanuit Zürich. Er zaten in totaal 240 mensen op de twee treinen.

De meeste passagiers sliepen nog op het moment dat het ongeval zich voordeed.

Lichte verwondingen De gewonde reizigers werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Hun verwondingen zouden hoofdzakelijk veroorzaakt zijn door voorwerpen die door de schok naar beneden waren gestort. Daarnaast had ook de treinbestuurder medische hulp nodig.