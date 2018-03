53 doden bij brand winkelcentrum

Bij de brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo is de dodentol opgelopen tot 53. Dat melden de Russische persagentschappen, op gezag van de hulpdiensten. Ook zijn 11 mensen nog vermist. De lichamen worden geïdentificeerd.

De brand in het winkelcentrum Zimnjaja Visjnja brak gisteren uit nabij een bioscoopzaal en verspreidde zich uit over een oppervlakte van 1.500 vierkante meter. Er vielen 48 gewonden, van wie 12 mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Het vuur brak uit in een bioscoop op de vierde verdieping van het centrum en zette een oppervlakte van 1.600 vierkante meter in as. Meer dan 500 manschappen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer had meerdere uren nodig om de brand onder controle te krijgen.

Vermisten

Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Elf mensen zijn nog vermist. Uit het brandende winkelcentrum konden ook 23 mensen door de brandweer gered worden. Ruim honderd anderen werden geëvacueerd.

Defecte kabel

Er is en onderzoek gestart om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. De speurder gaan voorlopig uit van een defecte kabel.

Arrestaties Drie mensen zouden ondertussen opgepakt zijn. Dat meldt het Russische persbureau Tass op basis van bronnen bij de politie. De directeur van het winkelcentrum is een van de drie opgepakten.

Russisch president Vladimir Poetin uitte zijn medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij heeft speciaal uitgeruste manschappen vanuit Moskou naar Kemerovo gestuurd. De industriestad ligt in het Siberische Koezbassgebied en telt ruim 500.000 inwoners.