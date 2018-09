53 beschermde schildpadden gestolen

In een dierenpark op Corsica zijn 56 schildpadden van een beschermde soort verdwenen. De diertjes namen werden door dieven meegenomen. Dat meldt dierenpark A Cupulatta. Het parket laat weten dat de gendarmerie een onderzoek gestart is.

Het gaat om volwassen Griekse landschildpadden. Dat is een beschermde diersoort die 18 tot 20 centimeter groot wordt, met een geelzwart schild. De westelijke ondersoort is in het Middellandse Zeegebied verspreid, in Spanje, Frankrijk, Corsica, Italië en Sardinië. De soort wordt beschouwd als “in gevaar”.

“Ze kunnen niet legaal verkocht worden, dus ze komen in de illegale handel terecht”, schrijft een verantwoordelijke van het park in Vero, in het centrale deel van het Franse eiland. Ook de schildpadjes die later nog uit hun ei zullen komen, zullen niet verkocht kunnen worden.

Het dierenpark sluit niet uit dat het misschien om een actie van dierenrechtenactivisten gaat. Als de dieren vrij komen in de natuur, kunnen ze wilde populaties besmetten met hun ziektekiemen uit het dierenpark, waarschuwt het park.