5,2 ton drugs gevonden in bananen

In Colombia werd gisteren 5,2 ton cocaïne gevonden, verstopt in een lading bananen. Het fruit was bestemd voor export naar België en is eigendom van de Golf Clan, volgens militaire autoriteiten de grootste criminele bende van het land.

De gevonden drugs, ter waarde van zo’n 350 miljoen euro zat in een container in de vrachtterminal van Turbo, een haven op het departement Antioquia aan de Caraïbische Zee. Ze behoren toe aan de leider van de Golf Clan, Dairo Antonio Usuga, ook bekend als 'Otoniel'.

De Verenigde Staten beloven een beloning van vijf miljoen dollar voor info die leidt tot zijn arrestatie of overlijden.