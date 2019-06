Uruguay en Argentinië worden zondagochtend getroffen door een massale electriciteitspanne. Dat melden de energiebedrijven van de twee Zuid-Amerikaanse landen op Twitter. Zo'n 50 miljoen mensen ondervinden hinder door de stroompanne.

Distributiebedrijf Edesur bevestigt het probleem en belooft later meer informatie te geven. Volgens de autoriteiten in Uruguay ligt de schuld in Argentinië.