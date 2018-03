50 gewonden na rellen Barcelona

Meer dan 50 mensen zijn gewond geraakt bij een betoging in Barcelona. Ongeveer 50.000 separatistische Catalanen zijn gisteren de straat op gegaan om te tonen dat de arrestatie van de vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont geen einde maakt aan hun streven naar onafhankelijkheid. Het kwam tot botsingen tussen sommige betogers en de politie.

De manifestanten zwaaiden met de Catalaanse vlag en riepen slogans als 'Vrijheid voor de politieke gevangenen' en 'Puigdemont president'. De actievoerders reageerden op een oproep van een separatistische groepering, het Comité voor de verdediging van de Catalaanse republiek, en trokken van de Ramblas, de bekende Barcelonese boulevard, naar de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Barcelona.

Wapenstok

Terwijl een stoet rustig door de straten trok met de traditionele vlaggen van de separatisten, liepen de gemoederen op bij de betogers van CDR (Comitès de Defensa de la República), een radicale groep die voor een onmiddellijke breuk met Spanje pleit. Bij de prefectuur gooiden sommige van hen met vuilnisbakken naar de Catalaanse politie (Mossos d'Esquadra), die de menigte met de wapenstok terugdreef en zelfs in de lucht schoot.

"Dit Europa is schande"

Voor de delegatie van de Europese Commissie riepen de betogers "dit Europa is een schande". Geen enkel land van de Europese Unie steunt de onafhankelijkheidsbeweging van Catalonië. "Ze gaan niets tegenhouden met de arrestaties, integendeel", zei Yolanda Salleras, een 37-jarige kinesitherapeute. "Ze willen ons begraven, maar telkens ze toeslaan, staan er vier nieuwe separatisten op." Voor haar is de tijd van betogen voorbij. "We hebben iets radicalers nodig. Ik zou het land platleggen, een algemene staking van verscheidene dagen totdat ze allemaal vrijgelaten worden."

Finland

Carles Puigdemont werd gisteren opgepakt aan de Duits-Deense grens. De voormalige Catalaanse leider verbleef de voorbije dagen in Finland waar hij deelnam aan bijeenkomsten in het parlement en een lezing gaf aan de universiteit van Helsinki. Toen hij met zijn wagen op de terugweg was naar België, werd hij gearresteerd.

Ook in ons land kwamen betogers op straat. Tientallen Catalanen en sympathisanten hebben op het Schumanplein in Brussel een solidariteitsactie gehouden om de politieke gevangenen van Catalonië te steunen.