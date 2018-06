5 vragen over overwinning Erdogan

Recep Erdogan blijft nog zeker vijf jaar president van Turkije. Hij haalde het met 52,5 procent van de stemmen en heeft nu meer macht dan ooit. Zijn belangrijkste tegenkandidaat Muharrem Ince waarschuwt voor de alleenheerschappij van Erdogan. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers beantwoordt de vijf meest prangende vragen.

Wat gaat er nu veranderen?

“Eigenlijk zal er niet zo heel veel veranderen. Erdogan had die macht eigenlijk al, het enige verschil is dat hij er nu ook wettelijk over gaat beschikken. Eigenlijk heeft hij de situatie nu gewoon geformaliseerd.”

Wat is nu de rol nog van het parlement in Turkije?

“Het probleem is dat het parlement nu zodanig weinig macht overhoudt dat het voor de oppositie heel erg moeilijk wordt om zich nog te profileren. Je zal nu maar in de oppositie zitten, terwijl bijna alle macht bij de president zit. Hoe ga je dan binnen vijf jaar mensen nog overtuigen dat je een valabel alternatief bent? De oppositie wordt in de praktijk eigenlijk bijna zo goed als monddood gemaakt.”

Wat betekent de overwinning van Erdogan voor ons?

“Voor België zal de overwinning niet zo veel teweeg brengen. Het komt erop neer dat we nog steeds met dezelfde man te maken hebben, waar we hiervoor ook al onze afspraken mee hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld over het vluchtelingenbeleid. Op zich verandert daar dus niks aan."

Wordt Turkije ooit nog lid van de EU? “Ik denk dat dat op dit moment volledig uitgesloten is. Dat was eigenlijk al zo goed als duidelijk. Met Erdogan lijkt het eerder de andere kant uit te gaan: hij richt zich meer en meer naar het Oosten en zal de banden met Rusland wellicht verder aanhalen."

Zijn de Turken tevreden met het resultaat?

"Als je kijkt naar de reacties in Turkije, zie je dat we meer en meer te maken hebben met een gespleten land. Net iets meer dan de helft van het land heeft resoluut gekozen voor Erdogan. Dat maakt dat de andere helft het nog steeds niet naar haar zin heeft”, besluit Ramaekers.

