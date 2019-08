5 mensen overleden bij crash vliegtuig en helikopter in Mallorca

Zeker vijf mensen zijn vandaag om het leven gekomen door een botsing tussen een helikopter en een klein vliegtuigje op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca.

Drie slachtoffers zaten in het vliegtuig, twee in de helikopter, zo berichten Spaanse media. Onder de doden is een minderjarige. De krant Diario de Mallorca meldt dat in de helikopter mogelijk nog twee andere personen zaten. Hulpverleners onderzoeken of dat inderdaad het geval was.

Het ongeval deed zich kort na de middag voor in de buurt van de stad Inca, in het centrum van het eiland. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. De nationaliteit van de inzittenden is nog niet bekendgemaakt.