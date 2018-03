5 doden bij protesten Gazastrook

Op verschillende plaatsen aan de Gazastrook hebben duizenden Palestijnen geprotesteerd tegen Israël. Daarbij zijn vijf doden gevallen. Het is de trieste balans van de eerste dag van protesten, die nog zes weken zullen aanhouden.

Volgens de Palestijnse minister van Volksgezondheid zijn er bij de protesten vijf mensen omgekomen en 350 mensen gewond geraakt door Israëlisch geweervuur. Volgens het Israëlische leger hebben duizenden Palestijnen zes kampen opgetrokken langs de Gazastrook. “Ze rollen brandende autobanden en gooien met stenen richting het veiligheidshek en Israëlische troepen, die reageren met uiteendrijvingsmiddelen en ze vuren richting de opstokers”, aldus het Israëlische leger in een tweet.

Een Palestijnse man werd doodgeschoten ten oosten van Jabalia (in het noorden van de Gazastrook) en twee andere Palestijnen werden gedood ten oosten van Rafah (in het zuiden) zei woordvoerder Ashraf al-Qedra. Eerder op de dag waren al twee Palestijnen gedood.

Protestmars

Vandaag worden duizenden Palestijnen op de Gazastrook verwacht voor een grote protestmars richting de Israëlische grens. Op 30 maart, de ‘Dag van het Land’, manifesteren ze elk jaar tegen de Israëlische onteigening van Arabische grond. Ze herdenken dat Israëlische politieagenten op 30 maart 1976 zes Arabieren doodschoten die tegen de onteigening van hun grond door Israël geprotesteerd hadden.

Volgens Palestijnse media kwamen meer dan 20.000 mensen op de "Mars van de Terugkeer" af.

De bedoeling is dat het protest verschillende weken aanhoudt, met de ‘Grote Mars van de Terugkeer’ op 15 mei als het hoogtepunt. Dan verhuizen de Verenigde Staten hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. De dag is ook de verjaardag van het begin van de Palestijnse exodus in 1948.

Nog geweld verwacht

Het Israëlische leger liet eerder deze week al weten voorbereid te zijn op nieuw geweld door de protesten, en geeft de toestemming om het vuur te openen op Palestijnen die zich op een bedreigende manier te dicht bij de grens wagen.

Boodschap aan Trump

Ismail Haniya, het hoofd van het politieke bureau van Hamas, zei dat de "Grote Mars van Terugkeer een boodschap" aan de Amerikaanse president Donald Trump was. "Er is geen toegeving op Jeruzalem, geen alternatief voor Palestina en geen andere oplossing dan terugkeer", zei Haniya in een toespraak tot duizenden deelnemers van de manifestatie.