5 doden bij protesten Congo

In de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn minstens vijf doden en 33 gewonden gevallen bij geweld tussen de ordediensten en opposanten van president Joseph Kabila. Dat melden de Verenigde Naties. Er zijn ook zeker 69 mensen gearresteerd.

Een katholieke organisatie had opgeroepen tot een vreedzame betoging na de zondagsmis. Alles had rustig moeten verlopen zonder geweld, maar met bijbels en rozenkransen. Zo wilden ze actie voeren tegen Kabila, omdat hij nog altijd president is ondanks het officiële einde van zijn tweede ambtstermijn eind 2016.

Steun

Burgerbewegingen, een groot deel van de oppositie steunden de oproep. Ook de VN, de Europese Unie en een aantal landen verklaarden dat Congo de vreedzame betoging niet mocht weigeren. Toch lieten de autoriteiten de manifestatie niet toe en smoorden ze meteen elke poging tot verzet in de kiem.

Ook in grote steden als Kisangani, Lubumbashi, Goma en Bukavu liepen de spanningen hoog op. In andere steden bleef het rustig, maar was er wel grote politieaanwezigheid op straat. De VN-blauwhelmen, die al sinds 1999 onafgebroken aanwezig zijn in Congo, observeerden de situatie in verschillende steden en kwamen hier en daar tussenbeide om verdere confrontaties te vermijden.

Verkiezingen in 2018

Drie weken geleden kwamen ook al enkele mensen om bij gelijkaardige demonstraties tegen de Congolese president. Joseph Kabila is al sinds 2001 aan de macht in het Afrikaanse land. Hij zou normaal aftreden na zijn tweede ambtstermijn in 2016, maar deed dat niet.

Nadien kwam het tot een akkoord dat hij eind 2017 zou aftreden, maar ook toen bleef Kabila aan. De verkiezingen om een opvolger aan te duiden, oorspronkelijk gepland in 2016, zijn intussen ook uitgesteld tot december 2018.