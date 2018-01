5 doden bij aanslag op politie in Colombia

Bij een bomaanslag op een politiebureau in het noorden van Colombia zijn vijf politieagenten om het leven gekomen. Ook zijn er 41 gewonden. De daders lieten het springtuig gisteren vanop afstand ontploffen, toen in havenstad Barranquilla vele politieagenten in het bureau wachtten om afgelost te worden.

"Ik veroordeel de laffe aanslag op het politiebureau in Barranquila", schreef president Juan Manuel Santos op Twitter. "We zullen niet rusten tot we de verantwoordelijken te pakken hebben."

Burgemeester Alejandro Char zei dat mogelijk drugsbendes achter de aanslag zitten. De politie trad de voorbije week op tegen de bendes. Een verdachte werd daarbij opgepakt. Mogelijk gaat het bij de bomaanslag ook om een afleidingsmanoeuvre. Onbekenden overvielen bijna gelijktijdig een geldtransport in Barranquila.