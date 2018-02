5 dieven stelen 4 ton sinaasappelen

De politie van Sevilla, in het zuiden van Spanje, hebben vijf mensen gearresteerd die verdacht worden van het stelen van 4.000 kilo sinaasappelen. De dieven hadden het fruit uit een schip gestolen en in hun wagen gepropt. Toen de politie hen betrapte, verklaarden de inzittenden dat ze de sinaasappelen onderweg hadden opgeraapt. Dat meldt Europa press. De feiten dateren van eind vorige maand, maar de foto’s gaan nu viraal.

Een patrouille van de lokale politie vond het verdacht dat drie voertuigen zo dicht bij elkaar op een rij reden. Daarom zetten de agenten de achtervolging in. Een van de voertuigen was een bestelwagen met daarin een koppel en hun zoon. In een andere wagen zaten twee broers. Ze beweerden allemaal op reis te zijn.

Na een korte inspectie stelden de agenten vast dat de wagens volgestouwd waren met sinaasappelen, verpakt in zakken of gewoon in bulk. Later vonden ze nog een derde wagen die volgestouwd was.

Gevonden onderweg

De inzittenden konden niet bewijzen waar ze de sinaasappelen vandaan gehaald hadden, maar ze verklaarden dat ze van heel ver kwamen en ze van de grond hadden opgeraapt. Na onderzoek vernam de politie echter dat een schip in de haven van Carmona melding had gemaakt dat er een grote hoeveelheid sinaasappels gestolen was. De vijf werden daarna opgepakt.