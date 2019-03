49 doden bij dubbele aanslag in Nieuw-Zeeland

Bij twee schietpartijen in moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn 49 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat heeft de politie bevestigd. De schutter streamde de schietpartij live en plaatste kort voor de aanslag een manifest online waarin hij zijn motief verklaart.

Die beelden zijn intussen al offline gehaald. Ze zijn te schokkend. De schutter is volgens de Australische premier een man die in Australië geboren is. Vier verdachten werden aangehouden maar de politie zoekt verder naar mogelijke medeplichtigen.

Scholen en instellingen in de buurt in "lockdown"

Vrijdagnamiddag om twintig voor twee lokale tijd kwamen er berichten binnen over schoten in de Al Noor moskee in het centrum van Christchurch, een stad van 350.000 inwoners op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland, terwijl gelovigen bezig waren met het gebed. Gewapende politieagenten kwamen ter plekke en zetten het gebied rond de moskee af. Alle overheidsgebouwen zijn in “lockdown”. Het stadhuis, de stedelijke bibliotheek en musea zijn dus afgesloten van de buitenwereld. De scholen waren ook even in lockdown maar die zijn intussen weer vrijgegeven. De bevolking wordt wel nog opgeroepen binnen te blijven. De politie doet er alles aan om de situatie onder controle te krijgen maar het veiligheidsrisico is nog steeds “extreem hoog”, zo luidt hun tweet.

Ooggetuigen spreken over één schutter

Volgens ooggetuigen ging het om één schutter die een zwarte helm en een kogelvrije vest droeg. Hij kwam met een machinegeweer de moskee binnen en schoot daar tot twintig minuten om zich heen. Sommige aanwezigen spreken van wel 100 schoten. Bij de schietpartij zouden zeker negen mensen om het leven zijn gekomen, maar het zijn er mogelijk veel meer. Sommige media spreken van zeker dertig doden. Minstens dertig mensen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Reactie premier: “Een van de donkerste dagen ooit voor Nieuw-Zeeland”

Tijdens een persconferentie spreekt premier Jacinda Ardern van “een van de donkerste dagen in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland”. Ze bevestigde de aanhouding van één verdachte, maar de politie heeft redenen om aan te nemen dat er medeplichtigen in het spel zijn. De kloptocht gaat dus voort. Over het aantal slachtoffers en verdere details van de aanslag wil ze niets kwijt omdat er nog informatie ontbreekt. Ondertussen werden vier personen gearresteerd, drie mannen en een vrouw. Ardern zegt dat er geen plaats is in hun maatschappij voor zulke misdadigers. Voor de slachtoffers, onder hen migranten en misschien ook vluchtelingen, is er wel plaats, benadrukt ze. Er is geen verschil tussen hen en ons. “Zij zijn wij”, klinkt het. “Nieuw-Zeeland is hun thuis. Deze mensen zouden hier veilig moeten zijn”, aldus de premier.