47 gewonden na ongeval met Duitse schoolbus

Bij het ongeval met een schoolbus in het Duitse Eberbach zijn volgens een nieuwe balans 48 mensen, onder wie 43 kinderen, gewond geraakt, zo heeft een lokale politiewoordvoerder bekendgemaakt.

De volgeladen bus was van de rijweg afgeraakt, botste vermoedelijk zonder te remmen tegen meerdere auto's en knalde frontaal tegen de gevel van een huis. De bus brengt dagelijks schoolgaanden uit omliggende gemeenten naar Eberbach, zei de politiewoordvoerder. De stad ligt aan de grens met de deelstaat Hessen, ten oosten van Mannhei

Verzamelplaats

Voor de ouders en de kinderen die ongedeerd zijn, is een verzamelplaats ingericht. De plaats van het ongeval is in een wijde omgeving afgezet.