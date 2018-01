40.000 zonder stroom in Bretagne

Aan de Franse Atlantische kust heeft een storm voor schade en stroomuitvallen gezorgd. Vanmiddag zaten in Bretagne zeker 40.000 gezinnen zonder stroom, meldde netbeheerder Enedis. De Franse weerdiensten hadden gewaarschuwd voor windstoten tot 150 kilometer per uur aan de Atlantische kust.

Later op de dag zou de storm ook andere Franse regio's kunnen treffen. Daarom is in veertig departementen code oranje van kracht omwille van de gewelddadige wind. In acht departementen is er overstromingsgevaar.