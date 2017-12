4.000 wintersporters sliepen in opvangcentra

Ongeveer 4.000 mensen hebben de nacht doorgebracht in een opvangcentrum in de Franse Alpen. Door de hevige sneeuwval konden ze niet meer verder rijden naar de skigebieden en geraakten ze dus niet tot in hun chalet of hotel.

Veel vakantiegangers stonden urenlang in de file. Ze deden er soms een uur over om amper één kilometer af te leggen. Touringcars geraakten de hellingen al helemaal niet op. Vooral die passagiers zijn vannacht gestrand in een opvangcentrum.

Onder meer in Albertville, Moûtiers en Bourg-Saint-Maurice werden bedden voorzien voor de gestrande wintersporters. Het waren vooral Britten, Japanners en Russen die er de nacht doorbrachten.

Vrijdagnacht en gisterochtend viel er tussen de twintig en dertig centimeter sneeuw in de Franse Alpen. In de hoger gelegen gebieden was dat zelfs vijftig centimeter of meer.

Bekijk ook: